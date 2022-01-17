Следовательно, получатели субсидий в Италии, не сделавшие прививки против коронавируса или не перенесшие заболевание в ближайшее время, будут лишены возможности получать социальную помощь, в частности базовый доход в Италии ( reddito di cittadinanza ). Сегодня эту субсидию получают около 1,3 миллиона семей , из которых 30% считаются трудоспособными, а потому обязаны ходить в центры занятости .

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Сколько людей, вероятно, останутся без социальной помощи

Учитывая статистику вакцинации в Италии и количество недавних случаев COVID-19 , можно сделать предположение, что у около 10% получателей базового дохода в Италии на сегодня отсутствует Green Pass . Это примерно 100 тысяч бенефициаров : столько людей лишатся возможности получать субсидию базового дохода (reddito di cittadinanza).

К тому же в Италии для входа в банк, почтовое отделения или любое другое финансовое или государственное учреждения теперь необходимо предъявить Green Pass.

Напоминаем , что с 10 января в Италии действует локдаун для невакцинированных .

COVID-19 Италии

Всего в Италии за время пандемии было зафиксировано 8,71 миллиона случаев заболевания коронавирусом.

Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, более 142 тысяч человек.

Полную вакцинацию в стране прошли более 76% жителей. Всего было введено около 120 млн доз вакцин.