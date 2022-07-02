Як безкоштовно відвідати 700-річний монастир Педральбес в Барселоні: шпаргалка для мандрівників

Барселона багата на туристичні локації. І одна з відомих перлин міста – монастир Педральбес. Як до нього потрапити безоплатно – розповідаємо нижче.

Королівський монастир Санта-Марія-де-Педральбес, більш відомий просто як монастир Педральбес, – це без сумніву видатна будівля в готичному стилі. Розташований він у звичайному житловому районі Барселони, а заснований королівською сім'єю Хайме II і Єлісендою.

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Педральбес, що зведений ще 700 років тому – в 1326 році, в наші дні відкритий для відвідування. Протягом літніх місяців вирішили відчиняти двері монастиря безкоштовно у найкрасивішу пору дня – на заході сонця.

Щоб скористатися такою можливість, навідайтеся до Педральбес у вівторок або у п'ятницю. У ці дні щотижня з 18:00 до 21:00 вхід вільний.

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