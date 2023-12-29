Естонія не має механізмів видачі Україні військовозобов'язаних чоловіків: заява голови МВС

Естонія не може видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають на її території. Для цього немає механізму, який би відповідав засадам міжнародного права. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

За його словами, для такого кроку необхідне принаймні відповідне рішення уряду. Міністр вже висловлювався про готовність видати Україні її військовозобов'язаних громадян, але вважає, що його слова було дещо спотворено.

Читайте також Виплати, житло і працевлаштування: чого чекати українцям за кордоном у 2024 році?

Що буде з військовозобов'язаними чоловіками в Естонії?

Лаурі Ляенеметс опублікував більш розширену заяву в фейсбуці.

Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут живуть,

– написав голова МВС Естонії.

Чиновник додав, що якби Україна вирішила звернутись до Естонії за допомогою в мобілізації громадян, які проживають на території держави, то від цього прохання "‎було б досить складно відмовитися". Адже таке рішення могло б сприйнятися так, що Естонія повернулась спиною до України, яка перебуває у стані війни.

Однак слід сказати, що сьогодні у нас немає такої можливості, згідно з міжнародним правом. Для цього потрібна окрема угода між країнами та, як мінімум, рішення на урядовому рівні,

– підсумував міністр внутрішніх справ Естонії.

Лаурі Ляенеметс переконаний, що українцям, які перебувають в країні, потрібно дати чіткий сигнал, що Естонія нікого не прожене зі своєї території і не буде намагатися відправити біженців на фронт.

Нагадаємо, голова МВС Естонії минулого тижня заявив про те, що його країна готова видавати Україні військовозобов'язаних громадян. Пізніше заввідділу політики у сфері прикордонної охорони та міграції МВС Естонії Янек Мягі уточнив, що Україна офіційно не зверталася до Естонії із проханням про видачу військовозобов'язаних.

Німеччина не видаватиме Україні чоловіків

За офіційними даними, в Естонії проживає близько 7 000 чоловіків-українців призовного віку.

Раніше міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що Німеччина не буде видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків-українців. За його словами, "проблеми з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які живуть у Німеччині.

Бушман додав, що зараз німецьких роботодавців закликають йти на поступки й брати українських біженців на роботу, навіть якщо вони ще недостатньо вивчили мову.