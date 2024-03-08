К счастью, количество стран с "зеленым флажком" для путешественниц – растет. К 8 марта рассказываем, в какие города женщинам безопаснее всего путешествовать в одиночку.

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Какие города – самые безопасные для женщин

10 место – Копенгаген

Столица Дании имеет относительно низкий уровень преступности. Кроме того, почти 85% местных жителей заявили, что чувствуют себя в безопасности с наступлением темноты.



Копенгаген – настоящая сокровищница для путешественников / Unsplash

9 место – Амстердам

Уровень преступности в столице Нидерландов – еще ниже. Кроме того, более 80% местных жителей, заявили, что даже в ночное время чувствуют себя на улицах города в безопасности.



В Амстердаме соло-путешественницы могут чувствовать себя в безопасности / Unsplash

8 место – Чиангмай

Город, который называют жемчужиной Таиланда, признали одним из самых безопасных в Азии. В Чиангмай – низкий уровень преступности. Кроме того, местные жители очень положительно относятся к туристам. Для них организовали целые общежития, где можно переночевать и встретить новых друзей.



Город поражает своим колоритом / Unsplash

7 место – Берлин

Немецкая столица вошла во все топы по рейтингу безопасности. Город имеет яркую ночную жизнь, и все путешественники, которые хотят с ним ознакомиться, обычно могут чувствовать себя в безопасности.



Ночная жизнь Берлина – богата на безопасные приключения / Unsplash

6 место – Дубай

Крупнейший город ОАЭ возглавляет рейтинг безопасности на территории страны. Здесь путешественницы, которые решили исследовать страну в одиночку, могут чувствовать себя в безопасности.



В Дубае путешественницы могут чувствовать себя в безопасности / Unsplash

5 место – Барселона

Город – один из самых безопасных не только на территории Испании, но и на территории всей Европы. Здесь можно прекрасно совместить исследования местной уникальной культуры и ленивый пляжный отдых.



Женщины могут спокойно планировать путешествие в Барселону / Unsplash

4 место – Лиссабон

Магический португальский город очаровывает с первого взгляда. Он отличается фантастическим колоритом, замечательной местной кухней и уютными пляжами поблизости. Португалия – одна из самых безопасных стран Европы. А Лиссабон – один из самых безопасных городов Португалии.



Лиссабон радостно встретит путешественниц / Unsplash

3 место – Лондон

Столица Великобритании – второй самый посещаемый город мира. Он хвастается древней историей и фантастическими локациями, которые – must visit. Кроме того, Лондон – безопасен для женщин, которые хотят открыть его для себя наедине.



Лондон – один из самых посещаемых и безопасных городов мира / Unsplash

2 место – Мадрид

Испанская столица – город, в который влюбляешься с первого взгляда и всегда хочешь вернуться. Тем более, что делать это – безопасно. В рейтинге Мадрид не хватило лишь немного до первой позиции.



Весна – лучшее время, чтобы посетить Мадрид / Unsplash

1 место – Мюнхен

Старинный баварский город славится своей историей и архитектурой. Встретиться с ним хотя бы раз в жизни – точно стоит. Тем более, что он признан самым безопасным для соло-путешествий женщин в 2024 году.