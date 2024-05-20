З Італії до Хорватії запустили перший потяг: ціна квитків – мінімальна

Підготовка до літнього сезону набирає обертів. Між Італією та Хорватією вже запустили перший прямий потяг. Він поєднав відразу три країни.

Потяг курсуватиме між станцією Вілла-Опічіна (поблизу італійського міста Трієст) та портовим містом Рієка у Хорватії. Варто зауважити, що ці дві країни – одні з найпопулярніших для літнього відпочинку. Італія цього літа планує прийняти 400 мільйонів туристів. Хорватія не збирається відставати.

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Також потяг робитиме зупинку у Словенії. Наразі він курсуватиме лише до 30 вересня 2024 року.

Мета проєкту – покращити сполучення між двома регіонами та перевірити доцільність використання громадського транспорту для туристичних цілей на цьому маршруті,

– мовиться у повідомленні.

Наголошують, що у потязі буде Wi-Fi. Окрім того, за невелику плату можна буде орендувати велосипед.

Ціна квитків приємно вражає – лише 8 євро за повний маршрут. Тим часом проїхати від станції до станції можна взагалі за 1,2 євро.

Варто зауважити, що залізниця – один з найулюбленіших способів мандрівки для європейців. Дехто зауважує: літаком – зручніше, однак потягом – атмосферніше.