Поезд будет курсировать между станцией Вилла-Опичина (вблизи итальянского города Триест) и портовым городом Риека в Хорватии. Стоит заметить, что эти две страны – одни из самых популярных для летнего отдыха. Италия этим летом планирует принять 400 миллионов туристов. Хорватия не собирается отставать.

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Также поезд будет делать остановку в Словении. Сейчас он будет курсировать только до 30 сентября 2024 года.

Цель проекта – улучшить сообщение между двумя регионами и проверить целесообразность использования общественного транспорта для туристических целей на этом маршруте,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что в поезде будет Wi-Fi. Кроме того, за небольшую плату можно будет арендовать велосипед.

Цена билетов приятно поражает – всего 8 евро за полный маршрут. Между тем проехать от станции до станции можно вообще за 1,2 евро.

Стоит заметить, что железная дорога – один из самых любимых способов путешествия для европейцев. Некоторые замечает: самолетом – удобнее, однако поездом – атмосфернее.