Пекельне місце: куди у Європі не рекомендують їхати за жодних обставин

Головне при плануванні відпустки – обрати ідеальне місце для себе. Турист зі стажем Калеб розповів у тіктоці, куди у Європі не варто їхати за жодних обставин.

Калеб рекомендує за будь-яку ціну уникати Алгарве – провінцію на півдні Португалії. Вона – дуже популярна, однак надто переоцінена.

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Чому не варто їхати в Алгарве

За словами Калеба, влітку в Алгарве так багато туристів, що ніде яблуку впасти. Людей – море. І це суттєво ускладнює пляжний відпочинок, яким славиться локація. Зауважують, що відпочити біля океану фактично нереально.

Найгірший час для візиту в Алгарве – літо. Якщо ж ви мрієте там побувати, найкраще планувати мандрівку у перші дні жовтня. Тоді ще достатньо тепло, аби насолодитися відпочинком, водночас людей – вже набагато менше.



Пейзажі Алгарве просто зачаровують / Unsplash

Найкраще добратися в Алгарве з Лісабона. Популярний курорт зі столицею Португалії розділяє лише 3 години їзди. Загалом там туристів чекають мальовничі пейзажі, добре розвинута інфраструктура та драйвове нічне життя.

Загалом влітку 2024 року "дісталося" багатьом відомим локаціям. Зокрема, Позітано (Італія), Міконасу (Греція), Парижу (Франції).