Парк, що вражає уяву: на місці покинутого аеропорту в Афінах збудують цілий міський район

Аеропорт Елінікон в Афінах закрито з 2001 року і був покинутий весь цей час. Однак, зараз він став центром великого проєкту міського розвитку, який охопить площу 243 гектарів – як 340 футбольних полів.

На льотному полі, де 23 роки гуляв вітер, вже почали будувати новий міський район і найбільший у Європі парк на березі моря, що вражає. Як виглядатиме оновлений Еллінікон, показало американське архітектурне бюро Sasaki, яке розробляло проєкт нового району.

Читайте також Ще жодній людині не вдалося проїхати: що не так з найдовшою дорогою світу

На місці покинутого аеропорту в Афінах збудують парк

Парк Еллінікон стане місцем відпочинку та розваг, поєднуючи в собі природу та інфраструктуру.

Літне поле покинутого аеродрому демонтують, а бетон зі злітно-посадкових смуг зроблять елементами дизайну парку — він перетвориться на бруківку на тротуарах, дизайнерські лавочки та елементи фонтанів.

Термінал аеропорту Елінікон збережуть та зроблять частиною інфраструктури нового парку / Графіка бюро Sasaki

Термінал аеропорту з 1960-х років, дизайн якого створив американський архітектор фінського походження Ееро Саарінен, вирішили не зносити. Він стане місцем проведення заходів. Збережуть також і щогли освітлення аеродрому.

Повторне використання отримають і олімпійські об'єкти, які були збудовані на території аеропорту до Олімпіади 2004 року, але потім були покинуті.

Термінал та перон в аеропорту Елінікон / Фото avianews.com

Озеро площею 1,5 гектара з'явиться на місці олімпійського майданчика для змагань з каное та каяку. Нова водойма стане місцем, де можна буде поплавати на човнах, позайматися йогою, іграми на відкритому повітрі або провести уроки на відкритому повітрі.

Озеро також дозволить акумулювати дощову воду, яку потім можна буде використовувати для поливу рослин у парку у посушливий період.

Ставок у парку Елінікон з'явиться на місці спортивних об'єктів Олімпіади 2004 року / Графіка бюро Sasaki

Поки що неясно, як довго триватиме реалізація проєкту. Фонд приватизації держмайна Греції продав територію аеропорту Елінікон під забудову грецької компанії Lamda ще у 2014 році, проте активні роботи на місці розпочалися нещодавно.