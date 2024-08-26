"Хрещеного батька" можуть стерти з лиця землі: місто на Сицилії запровадило туристичну заборону

Сицилійське місто Агрідженто запровадило заборону на сувенірну продукцію з мафіозною тематикою. Місцева влада вважає, що ця ініціатива допоможе створити більш позитивне уявлення про регіон, дистанціювавши його від сумнозвісних злочинних угруповань.

Таке рішення ухвалив мер Агрідженто Франческо Міччіке. Мер видав нову ухвалу. Воно спрямоване створення кращого культурного образу в очах туристів.

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Місто на Сицилії заборонило сувеніри на тему мафії

Поліція має оглянути всі магазини для туристів на наявність сувенірів з тематикою "мафії". Якими будуть санкції для порушників, наразі невідомо.

З огляду на те, що продаж таких продуктів на території Агрідженто принижує місцеву спільноту, яка роками прагне поширювати культуру законності, я наказав заборонити продаж будь-якого типу об'єктів, які хвалять або якимось чином ставляться до мафії та організованої злочинності,

– заявив мер.

Місто відоме своїми зв'язками з мафією. І зараз італійська поліція затримує там людей, причетних до організованої злочинності.

Агрідженто готується стати культурною столицею Італії

Агрідженто, розташоване в південному регіоні Сицилії, може похвалитися безліччю культурних пам'яток та історичною спадщиною, яка виходить за рамки його асоціацій з Коза Нострою. Місто відоме своєю Долиною храмів, яка з 1997 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У цій чудовій археологічній зоні є численні храми, які датуються 5 століттям до н.е. – часом, коли Сицилія була давньогрецькою колонією.

У сільській місцевості Сицилії вплив організованої злочинності залишається серйозною проблемою. Нещодавно місцеві правоохоронні органи заарештували 7 осіб, пов'язаних з незаконними оборудками між мафіозі та політиками.

Сувенірні крамниці користуються цим, продаючи різноманітні товари, зокрема магніти, статуетки та брелоки з символікою "мафії". На цих предметах часто зображені сицилійці в традиційному вбранні та зі зброєю лупарі. Однак, мер виступає за вилучення таких пам'ятних речей з продажу.

Агрідженто робить ці кроки для покращення свого іміджу, готуючись до того, щоб стати культурною столицею Італії у 2025 році.