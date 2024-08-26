Таке рішення ухвалив мер Агрідженто Франческо Міччіке. Мер видав нову ухвалу. Воно спрямоване створення кращого культурного образу в очах туристів.

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Місто на Сицилії заборонило сувеніри на тему мафії

Поліція має оглянути всі магазини для туристів на наявність сувенірів з тематикою "мафії". Якими будуть санкції для порушників, наразі невідомо.

З огляду на те, що продаж таких продуктів на території Агрідженто принижує місцеву спільноту, яка роками прагне поширювати культуру законності, я наказав заборонити продаж будь-якого типу об'єктів, які хвалять або якимось чином ставляться до мафії та організованої злочинності,

– заявив мер.

Місто відоме своїми зв'язками з мафією. І зараз італійська поліція затримує там людей, причетних до організованої злочинності.

Агрідженто готується стати культурною столицею Італії

Агрідженто, розташоване в південному регіоні Сицилії, може похвалитися безліччю культурних пам'яток та історичною спадщиною, яка виходить за рамки його асоціацій з Коза Нострою. Місто відоме своєю Долиною храмів, яка з 1997 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У цій чудовій археологічній зоні є численні храми, які датуються 5 століттям до н.е. – часом, коли Сицилія була давньогрецькою колонією.

У сільській місцевості Сицилії вплив організованої злочинності залишається серйозною проблемою. Нещодавно місцеві правоохоронні органи заарештували 7 осіб, пов'язаних з незаконними оборудками між мафіозі та політиками.

Сувенірні крамниці користуються цим, продаючи різноманітні товари, зокрема магніти, статуетки та брелоки з символікою "мафії". На цих предметах часто зображені сицилійці в традиційному вбранні та зі зброєю лупарі. Однак, мер виступає за вилучення таких пам'ятних речей з продажу.

Агрідженто робить ці кроки для покращення свого іміджу, готуючись до того, щоб стати культурною столицею Італії у 2025 році.