Відоме європейське місто перейменують на честь Тейлор Свіфт

Німецьке місто Гельзенкірхен вирішили перейменувати на Свіфткірхен. Це зроблять на честь Тейлор Свіфт перед її шоу 17, 18 та 19 липня.

Авторкою ідеї стала Алешані Вестхофф – юна шанувальниця Тефлор Свіфт. Дівчина зареєструвала відповідну петицію. Тим часом пані мер міста Гельзенкірхен Карін Велге була у захваті. Вона з радістю підтримала ідею.

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Це чудова ідея тимчасово перейменувати Гельзенкірхен на Свіфткірхен,

– наголосила Вестхофф.

Чи буде рішення – постійним

Ні, перейменування міста у Свіфткірхен – тимчасове. Водночас у місті поставилися до нього з усією серйозністю. Маркус Швардтманн – керівник відділу зв'язків з громадськістю Гельзенкірхена (тобто Свіфткірхена) – заявив, що вже найближчим часом у місті з'являться багато інших знаків. Їх встановлять у багатолюдних місцях міста.



Шанувальники Свіфт – у захваті від Свіфткірхена / gernegelsenkirchen

Швардтманн наголосив, що Тейлор у Свіфткірхені дуже чекають. Він зауважив: те, що найуспішніша співачка світу, тричі виступатиме у Гельзенкірхені, привернуло до міста міжнародну увагу.

Тур Тейлор Свіфт Eras Tour триває. У Свіфткірхені готуються зустрічати співачку вже цього липня. На честь Тейлор у місті відбудеться масштабна вечірка просто неба. Окрім того, будуть й інші заходи.