Одну з популярних столиць вирішили перенести на інше місце: що може завадити плану

Джакарта – одна з найбільш заселених столиць світу. Наразі там мешкає понад 10 мільйонів людей. Місто – розвивається та процвітає. Однак у бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Мегаполіс потерпає через своє розташування.

Джакарта – розташована у доволі болотистій місцевості. Саме тому розкішне й драйвове місто постійно потерпає від стихійних лих. Зокрема, мовиться про підтоплення та землетруси. Окрім того, загалом екологія – суттєвий мінус Джакарти.

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Ще у 2017 році президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що Джакарту планують перенести у більш вигідне місце. Мовиться про територію приблизно за 870 миль на північ від сучасного розташування столиці.

Завершити проєкт планують ще до 2045 року. Його вартість – 32 мільярди доларів. Будуючи нову столицю, планують поєднати сучасну міську інфраструктуру, а також – природні ландшафти. Окрім того, місто має стати одним з найекологічніших у світі.



Джакарту переносять на нове місце / Unsplash

Навколо проєкту запустили грандіозну піар-компанію. До будівництва намагаються залучити іноземних інвесторів. Водночас жителі країни підозрюють, що не все – так солодко, як хочуть показати у ЗМІ. Увагу людей начебто намагаються відвернути від того, що відбувається насправді. Реалізація проєкту дається дуже тяжко.

Президент вже вирішив відреагувати на хвилювання громадськості. Він заявив, що розвиток нової столиці продовжують відповідно до бачення, яке сформували раніше. Однак його слова не надто заспокоїли людей.