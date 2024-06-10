Джакарта – расположена в довольно болотистой местности. Именно поэтому роскошный и драйвовый город постоянно страдает от стихийных бедствий. В частности, говорится о подтоплении и землетрясениях. Кроме того, в целом экология – существенный минус Джакарты.

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Власти страны нашли выход, однако он оказался под угрозой

Еще в 2017 году президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Джакарту планируют перенести в более выгодное место. Речь идет о территории примерно в 870 милях к северу от современного расположения столицы.

Завершить проект планируют еще до 2045 года. Его стоимость – 32 миллиарда долларов. Строя новую столицу, планируют совместить современную городскую инфраструктуру, а также – природные ландшафты. Кроме того, город должен стать одним из самых экологичных в мире.



Джакарту переносят на новое место / Unsplash

К проекту привлекли грандиозную пиар-компанию. К строительству пытаются привлечь иностранных инвесторов. В то же время жители страны подозревают, что не все – так сладко, как хотят показать в СМИ. Внимание людей вроде бы пытаются отвлечь от того, что происходит на самом деле. Реализация проекта дается очень тяжело.

Президент уже решил отреагировать на волнения общественности. Он заявил, что развитие новой столицы продолжают в соответствии с видением, которое сформировали ранее. Однако его слова не слишком успокоили людей.