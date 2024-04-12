Норвегія допомагає українцям у їхній боротьбі за свою свободу. Зокрема, від 2022 року приймає біженців.

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У Драммені захотіли приймати лише українців

У Драммені настільки приязно ставляться до українців, що хочуть приймати лише їх. Це рішення аргументують тим, що саме українцям з усіх шукачів тимчасового притулку найлегше інтегруватися у місцеве життя.

Водночас влада країни таке рішення не схвалила. Там наголосили, що локально Драммен не може сам вирішувати, кого приймати на своїй території. Така пропозиція міста навіть трохи обурила офіційне Осло.

Наголошують, що Драммен, розташований неподалік від Осло, є найбільш мультикультурним містом Норвегії. Майже 30% місцевого населення (а там мешкають загалом 120 тисяч людей) – народилося за кордоном й приїхало до Драммена у пошуках прихистку.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла понад 70 тисяч українців. Більшість з них оцінюють свій досвід на території країни як позитивний. Норвегія допомагає українцям боротися за свою свободу й допомагає у найважчі моменти.