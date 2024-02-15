У Польщі серед ночі евакуювали сотні людей: що трапилося біля Кракова
Джерело:TVN
Ніч на 15 лютого стала дуже тривожною для жителів польського міста Скавіна. Там довелося евакуйовувати сотні людей.
Причиною інциденту стала авіабомба часів Другої світової війни, яку виявили у центрі міста. На щастя, ніхто не постраждав. Евакуювати довелося приблизно 200 людей. Чи були серед них українці, наразі – невідомо.
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Як виявили бомбу
Бомбу виявили під час роботи екскаватора. Це сталося на приватній ділянці. Повідомили, що у довжину об'єкт сягав майже метра, а діаметр становив приблизно 20 сантиметрів. Припускають, що бомба може містити близько 20 кілограмів тротилу.
Наразі з нею працюватимуть сапери. Мета – витягнути бомбу з ґрунту й відвезти її на полігон. Жителів будинків, розташованих поблизу, евакуювали. Їм запропонували розміститися у місцевій школі.
Раніше чотири авіабомби виявили біля Ґданська
У 2023 році відразу чотири авіабомби виявили у морі поблизу польського міста Ґданськ. Це сталося, коли тривали роботи у межах будівництва інфраструктури для "Балтійського хабу" – великого контейнерного терміналу.
Тоді повідомляли, що бомби можуть становити загрозу суднам. Рятувальну операцію проводили сапери-дайвери. Загальна маса авіабомб становила 400 кілограмів. Рятувальну операцію проводили у чотири етапи.