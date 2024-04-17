Вже 70+ років заборонено помирати: як живуть люди у найдивнішому містечку світу

Місто Лонг'їр – одне з найвіддаленіших та найзагадковіших на планеті. Воно "загубилося" на території архіпелагу Шпіцберген: між Норвегією та самим Північним Полюсом. Особливістю Лонг'їр є те, що там заборонено помирати.

Лонг'їр – не найкомфортніше місце для життя. Місто вважається одним з найпрохолоднішим. Взимку середня температура повітря становить -30. Цього сезону Лонг'їр огортає абсолютна темрява. Тим часом під час місцевого специфічного літа – цілодобово сонячно.

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Чому у Лонг'їр заборонено помирати

Справа тут зовсім не в місцевих віруваннях чи особливостях культури. Усе банально просто – через сильний холод тіла просто не розкладаються. Місцеві жителі побоюються поширення різноманітних інфекцій.

Ситуація стала дуже небезпечною, коли у тілах, похованих ще сто років тому, виявили іспанський грип (так звану іспанку, яка забрала життя мільйонів людей). Особливо це лякає на тлі зміни клімату. Якщо "вічна мерзлота" одного разу таки розтане, людство може отримати нову епідемію іспанки.

Тому у Лонг'їр просто не можна помирати. Якщо бачать, що людина ось-ось може відійти до вічності, її негайно доправляють на материк літаком. Людям, у яких діагностували смертельні захворювання, доводиться переселятися до материкової частини Норвегії.

Крістіан Меєр – експерт з Норвезького університету науки та технології – розповів, що це – не примхи, а необхідність.

Причина в тому, що постійно замерзла земля не тільки не дасть решткам розкластися, а й прекрасно збереже хворобу, що вбила вас, яку місцеві жителі зможуть підхопити пізніше. Якщо здається, що ви ось-ось помрете, буде вжито всіх зусиль, щоб відправити вас на материк,

– наголосив Меєр.

На місцевому цвинтарі не ховають ще з 1950 року. Кремація у Лонг'їр також не стала популярною.