У Мілані з'явиться новий парк із "плавучим лісом": який вигляд матиме локація

Данська студія MAST, видатні експерти з плавучої архітектури, задумали новий проєкт. Цього разу планують перетворити занедбаний піщаний кар'єр у Мілані на сучасний міський простір.

У Мілані закинутий кар'єр перетворять на парк із "плавучим лісом"

На ранніх рендерах проєкту Centroparco Milano можна побачити доріжку, яка ковзає по краю озера та веде до мосту через кар'єр та кільком плавучим будинкам. До слова, все це буде у кар'єрі, який у глибину сягає 60 метрів.

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За планом, у будинках розмістять спа-центр, ресторан та прокат човнів, щоб відвідувачі могли дістатися острівців із "плавучим лісом" у центрі озера.

Такий вигляд матимуть острівки всередині / Фото Aesthetica Studio

Деякі будівлі можна буде взяти в оренду, наприклад, для приватного заходу чи пікніка. У компанії кажуть, що вони мають певний "простір для дрейфу", тобто на своєму острові можна буде трохи поплавати озером.

Цей проєкт – перший у своєму роді в Італії, інноваційна розробка, яка відкриває доступ до унікального природного середовища,

– каже співзасновник MAST Маршалл Блехер.

MAST планує збудувати будівлі парку, використовуючи місцеву деревину. На рендерах видно, що приміщення будуть просторими, із характерним скандинавським вайбом.

При цьому точних термінів будівництва наразі не визначено.

Ресторан на острові, що плаває / Фото Aesthetica Studio

Острови можна буде орендувати повністю / Фото Aesthetica Studio

У Мілані закинутий кар'єр перетворять на парк із "плавучим лісом" / Фото Aesthetica Studio