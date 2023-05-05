В Милане заброшенный карьер превратят в парк с "плавучим лесом"

На ранних рендерах проекта Centroparco Milano можно увидеть дорожку, скользящую по краю озера и ведущую к мосту через карьер и нескольким плавучим домам. К слову, все это будет в карьере, который в глубину достигает 60 метров.

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По плану, в домах разместят спа-центр, ресторан и прокат лодок, чтобы посетители могли добраться до островков с "плавучим лесом" в центре озера.

Так выглядят островки внутри / Фото Aesthetica Studio

Некоторые здания можно будет взять в аренду, например для частного мероприятия или пикника. В компании говорят, что у них есть определенное "пространство для дрейфа", то есть на своем острове можно будет немного поплавать озером.

Этот проект – первый в своем роде в Италии, инновационная разработка, открывающая доступ к уникальной природной среде,

– говорит соучредитель MAST Маршалл Блехер.

MAST планирует построить здания парка, используя местную древесину. На рендерах видно, что помещения будут просторными с характерным скандинавским вайбом.

При этом точных сроков строительства пока не определено.

Ресторан на плавающем острове / Фото Aesthetica Studio

Острова можно будет арендовать полностью / Фото Aesthetica Studio

В Милане заброшенный карьер превратят в парк с "плавучим лесом" / Фото Aesthetica Studio