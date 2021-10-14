Попри непростий час, сервіс Foodex24 став надзвичайно популярним серед поляків та тих, хто живе у Польщі.

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Коли та де запрацює магазин Foodex24

Саме тому засновник компанії Владислав Савченко вирішив відкрити перший офлайн-магазин. Він розташований у польському місті Бидгощ за адресою ul. Łęczycka 6, що неподалік від супермаркетів Lidl та Biedronka.

Савченко зізнався, що дуже задоволений локалізацією – поблизу є автобусна та трамвайна зупинки, будівельний супермаркет Castorama, а також школи. Він переконаний, що нарікати на нестачу клієнтів не доведеться.

Поки що невідомо, коли супермаркет прийме перших клієнтів. Попереду – численні перевірки та видача ліцензій від пожежної охорони та інших державних інституцій. Ймовірно, Foodex24 повноцінно запрацює вже до кінця жовтня.



Foodex24 спершу був онлайн-супермаркетом з доставкою / Фото ain.ua

Що можна буде придбати у Foodex24

Крамниця працюватиме цілодобово. Там покупці знайдуть широкий асортимент популярних продуктових товарів з України, Росії та Грузії. До прикладу, покупці зможуть придбати:

українське сало,

сушену рибу,

ікру,

інші делікатеси.

Крім цього, в онлайн-супермаркеті Foodex24 клієнти з Польщі вже можуть замовити солодощі "Рошен", соуси марки "Торчин", напої марок "Квас Тарас" та "Боржомі".

Як з'явився Foodex24

Киянин Владислав Савченко лише за 2 тижні запустив сервіс швидкої доставки продуктів у Києві. Хоча він вже 5 років є засновником аутсорсингової IT-компанії PowerCode, яка розробляє програмне забезпечення, сайти та мобільні додатки.



Владислав Савченко / Фото MC.Today

Він зазначив, що ідея прийшла швидко, адже під час карантину попит на доставку продуктів і ліків різко виріс. Проте зробити замовлення на продукти було фактично нереально, а чекати доставку треба було кілька днів.

Коли почалася криза, ми втратили кілька проєктів, частина співробітників залишилися без роботи, і я почав шукати щось, щоб чимось зайняти людей і компенсувати падіння прибутку,

– каже Владислав.

Тоді Владислав вирішив сам створити сервіс доставки продуктів Foodex24, але не з супермаркетів, а з власного складу. Згодом бізнес став успішним та почав займати своє місце на міжнародних ринках.

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