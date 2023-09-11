Влада і жителі данської столиці стурбовані криміногенною ситуацією у вільному місті Християнія. Тож у такий спосіб хочуть змінити це.

Читайте також Венеція таки вводить плату за в'їзд: скільки будуть брати з туристів з наступного року

Хоча покупка травички для п'ятничної вечірки "може здатися невинною", але гроші в кінцевому підсумку опиняться в кишенях злочинних угруповань, які стріляють на наших вулицях і наражають на небезпеку невинних людей,

– підкреслює Андерсен.

Її прохання прозвучало нещодавнього трагічного інциденту, у результаті якого загинув 30-річний чоловік і ще четверо отримали поранення під час сутички між двома бандами на території Хрістіанії. Після цієї тривожної події жителі відомого туристичного місця об'єднали свої голоси, закликаючи владу вжити негайних заходів щодо закриття так званої вулиці Пушер.

Андерсен закликала не тільки жителів Копенгагена, але також сотні тисяч приїжджих туристів і багатьох нових іноземних студентів, які щойно переїхали в Копенгаген, триматися якомога далі та утримуватися від покупки марихуани або інших наркотиків на Пушер-стріт.

В Амстердамі заборонять палити марихуану у кварталі "червоних ліхтарів"

Столиця Нідерландів має репутацію найбільш ліберального міста Європи. Туристи часто їдуть туди, аби легально покурити марихуану і відвідати секс-квартали. Однак їхня поведінка часто обурює місцевих, тому нідерландці вирішили боротися з овертуризмом.

Для цього влада Амстердама ввела ще одну історичну заборону – з травня заборонили курити марихуану у Кварталі червоних ліхтарів.