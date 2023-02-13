Нові правила поведінки для туристів оприлюднила міська влада. Вони набудуть чинності в середині травня.

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Амстердам відомий у всьому світі своєю роботою канабіс-кафе, які відвідують мільйони туристів. Але самі амстердамці постійно скаржаться, що нетверезі туристи провокують підвищення рівня злочинності. Тому майже всі місцеві депутати підтримали заходи.

Влада сподівається, що це покращить умови життя людей у цьому районі. Вже раніше там запроваджували інші правила: обмежували час роботи закладів, магазинів з алкоголем.

Заборона марихуани – не єдина ініціатива влади

Міська рада Амстердама також оголосила, що ресторани й бари повинні будуть зачинятися до другої години ночі у п'ятницю і суботу, а після першої – в стару частину міста не можна буде пропускати нових відвідувачів.

Секс-працівники також повинні будуть закривати свої заклади о третій ночі.

Наразі в районі червоних ліхтарів лише продаж алкоголю у магазинах, винних лавках і кафе – незаконний з четверга по неділю після 16:00. Тепер міська рада проситиме продавців повністю прибрати алкоголь з вітрин.