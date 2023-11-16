В Україні доступніша медична допомога і простіше записатися до лікаря, ніж за кордоном. Тому часто українцям краще приїхати на кілька днів на лікування додому, ніж чекати на чергу до спеціаліста кілька тижнів. А якщо за кордоном немає медичного страхування – послуги надзвичайно дорогі.

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Коротка поїздка на прийом до лікаря

Агентство ООН у справах біженців провело опитування і з'ясувало, що 39% переселенців їздили з Європи до України, щоб владнати справи з документами, побачитися з рідними чи відвідати лікаря.

Історики та соціологи стверджують, що масштаб таких подорожей є незвичайним у сучасній історії. Експерти вважають, що короткі повернення свідчать про те, що українські біженці пристосовуються до умов війни та намагаються знайти рівновагу між перебуванням в безпечних країнах за кордоном і поверненням до свого попереднього життя вдома.

Соціолог з Університету Paris Nanterre Юлія Шукан, яка досліджує соціальні наслідки війни в Україні, вказала, що це демонструє "відновлення зв'язків із батьківщиною без повного переселення".

Чимало українців зізналися, що їхні поїздки в Україну – це результат розчарування у європейській системі охорони здоров'я. По-перше, потрібно довго очікувати на прийом до лікаря, по-друге, не всі задоволені якістю медичних послуг. Тому українці готові долати тисячі кілометрів, щоб вилікувати хворий зуб або зробити операцію.

Важливий фактор, безумовно, вартість лікування. Вдома – дешевше і немає мовного бар'єру. Так, більшість медичних послуг у Європі застрахованим особам надають безкоштовно, але стоматологічна або спеціалізована допомога коштує там недешево.

Медицина просто краща в Україні. Так і дешевше, і швидше, і лікарі уважніші. Тому я приїжджаю щоразу, коли можу,

– поділилась Людмила Гуренчук, яка зараз проживає у Франції.

Спершу українських лікарів, які приймають біженців, трохи дивували такі короткочасні повернення. Але з часом вони звикли до них, адже регулярно чули історії від пацієнтів про труднощі з європейською системою охорони здоров'я.

Отже, європейська медицина має недоліки, тому українці готові витратити час і зусилля на дорогу, щоб потрапити до лікаря вдома. А які нюанси про медичну систему в Канаді слід знати українцям – читайте в матеріалі за посиланням.