Медики з яких країн вирушають працювати до Польщі

Польщі бракує лікарів, медсестер, фізіотерапевтів та інших медичних працівників. Відтак, все більше іноземних фахівців займають вакансії в польських лікарнях.
Заради комфортного працевлаштування, Польща спростила умови прийняття на роботу для емігрантів з деяких країн. Так, українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в сусідній країні без підтвердження диплому та складання іспитів.
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Громадяни яких країн працюють у польських лікарнях
Сьогодні в Польщі працює близько 1 700 іноземних лікарів. Серед них переважають українців (616 осіб) та білоруси (335 осіб).
Серед медиків без громадянства ЄС є фахівці з таких країн:
- Росії – 61 медичний працівник;
- США – 42 медики;
- Сирії – 33 медики;
- Монголії – 22 медики;
- Йордану – 21 медичний працівник;
- Палестини – 20 медиків.
Тільки кожен четвертий серед лікарів-іноземців є громадянином Євросоюзу. Найбільше серед таких представників з:
- Німеччини – 84 медики;
- Литви – 45 медиків;
- Чехії – 33 медики;
- Швеції – 30 медпрацівників.
Також у Польщі працює по одному медику з Азербайджану, Грузії, Ізраїлю, Македонії, Канади, В'єтнаму та інших країн. У одного лікаря є статус біженця.
У польських лікарнях працюють багато іноземців / Фото Pexels