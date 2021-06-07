Медики з яких країн вирушають працювати до Польщі

Польщі бракує лікарів, медсестер, фізіотерапевтів та інших медичних працівників. Відтак, все більше іноземних фахівців займають вакансії в польських лікарнях.

Заради комфортного працевлаштування, Польща спростила умови прийняття на роботу для емігрантів з деяких країн. Так, українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в сусідній країні без підтвердження диплому та складання іспитів.

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Громадяни яких країн працюють у польських лікарнях

Сьогодні в Польщі працює близько 1 700 іноземних лікарів. Серед них переважають українців (616 осіб) та білоруси (335 осіб).

Серед медиків без громадянства ЄС є фахівці з таких країн:

Росії – 61 медичний працівник;

США – 42 медики;

Сирії – 33 медики;

Монголії – 22 медики;

Йордану – 21 медичний працівник;

Палестини – 20 медиків.

Тільки кожен четвертий серед лікарів-іноземців є громадянином Євросоюзу. Найбільше серед таких представників з:

Німеччини – 84 медики;

Литви – 45 медиків;

Чехії – 33 медики;

Швеції – 30 медпрацівників.

Також у Польщі працює по одному медику з Азербайджану, Грузії, Ізраїлю, Македонії, Канади, В'єтнаму та інших країн. У одного лікаря є статус біженця.

У польських лікарнях працюють багато іноземців / Фото Pexels