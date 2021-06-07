Ради комфортного трудоустройства, Польша упростила условия принятия на роботу для эмигрантов из некоторых стран. Так, украинские врачи и медсестры теперь могут работать в соседней стране без подтверждения диплома и сдачи экзаменов.

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Граждане каких стран работают в польских больницах

Сегодня в Польше работает около 1 700 иностранных врачей. Среди них наибольшее количество украинцев (616 человек) и белорусов (335 человек).

Среди медиков без гражданства ЕС есть специалисты из таких стран:

  • России  61 медицинский работник;
  • США  42 медика;
  • Сирии  33 медика;
  • Монголии  22 медика;
  • Иордана  21 медицинский работник;
  • Палестины  20 медиков.

Только каждый четвертый среди врачей-иностранцев является гражданином Евросоюза. Больше всего среди таких представителей граждан:

  • Германии  84 медика;
  • Литвы  45 медиков;
  • Чехии – 33 медика;
  • Швеции  30 медработников.

Также в Польше работает по одному медику из Азербайджана, Грузии, Израиля, Македонии, Канады, Вьетнама и других стран. У одного врача есть статус беженца.

В польских больницах работают много иностранцев / Фото Pexels