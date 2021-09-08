Завдяки переоцінці роботи бригад швидкої допомоги, найбільше підвищаться зарплати фельдшерів, які працюють на умовах цивільно-правових договорів. Однак міністр заявив, що збільшення фінансування має супроводжуватись розумінням з боку працівників медичної галузі.

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Адам Недзельський нагадав про масові акції протестів та раптові "лікарняні" медиків, відпустки та невиходи на роботу. Зі збільшенням фінансування, на думку чиновника, працівники повинні припинити саботувати дії уряду та Міністерства охорони здоров'я.

Якщо чиновникам та працівникам вдасться порозумітись, то міністр прогнозує збільшення фінансування й у наступному році. Так, на щорічні додаткові виплати медикам планують виділяти близько 230 – 240 мільйонів злотих.

Нагадаємо, що у Польщі активно готуються до четвертої хвилі коронавірусної хвороби. Міністерство охорони здоров'я розробило план нових економічних та соціальних обмежень у республіці.