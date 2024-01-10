Майже без Європи: Tripadvisor назвав найбільш трендові travel-напрямки на 2024 рік

10 січня 2024, 12:44
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Джерело:

TripAdvisor

Найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік. Результати зроблені на основі даних Travellers' Choice Awards.

В топі найбільш трендових напрямків домінують країни Азії та Південної Америки. З рейтингом можна ознайомитися нижче у матеріалі!

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Як пояснюють укладачі рейтингу, звання "Найкращий з кращих" отримали менш як 1% з 8 мільйонів об'єктів на TripAdvisor, чиї готелі, ресторани й розваги отримали найбільшу кількість високих відгуків від користувачів платформи за 12-місячний період.

10 найбільш трендових travel-напрямків на 2024 рік

  1. Місто Токіо, Японія.
  2. Місто Сеул, Південна Корея.
  3. Бухта Халонг, В'єтнам.
  4. Острів Палаван, Філіппіни.
  5. Гірське селище Сапа, В'єтнам.
  6. Місто Богота, Колумбія.
  7. Місто Паттая, Таїланд.
  8. Місто Алахуела, Коста-Рика.
  9. Пномпень, Камбоджа.
  10. Куала-Лумпур, Малайзія.

Варто зазначити, що в першій двадцятці найбільш трендових туристичних напрямків на 2024 рік зовсім не виявилося розташованих в Європі.

Водночас найпопулярнішим (і єдиним в найкращі 25) європейським напрямком за версією Tripadvisor у 2024 році стане румунське місто Брашов. Воно посіло 21 місце в рейтингу.

Токіо стане найбільш трендовим напрямком у 2024 році / Фото Unsplash

Яка країна буде ТОП для подорожей у 2024 році?

Одразу чотири регіони Італії потрапили в першу десятку прогнозовано найпопулярніших туристичних напрямків на наступний рік. Таке передбачення щодо подорожей створив штучний інтелект.

Італія впевнено отримує статус найпопулярнішої країни для подорожей у наступному році. Принаймні, за версією ШІ. Які напрямки будуть найпривабливішими у 2024-му – дізнаєтеся далі за посиланням.

Автор: Марта Касіянчук