"За погану поведінку" штраф 3 000 євро: популярна локація Європи посилить правила для туристів

На іспанському острові Майорка запроваджують суворіші покарання за розгульну поведінку туристів. У 2024 році порушників правил штрафуватимуть на 3 000 євро.

Мер Пальми Хайме Мартінес попередив про політику нульової терпимості до вандалізму, розпивання алкоголю на вулиці та бійок. За його словами, від туристів вимагатимуть дотримання норм поведінки нарівні з місцевими жителями.

Читайте також Через "неконтрольовану" поведінку: в Кіото для туристів закриють популярний район з гейшами

Майорка пригрозила туристам величезними штрафами "за погану поведінку"

Останніми роками іспанська Майорка, яка разом з Ібіцею довгий час вважалася раєм для "тусовщиків", щосили намагається втихомирити буйних туристів, щоб залучити більше сімейних відпочивальників і відреагувати на скарги місцевих жителів, втомлених від шуму. Тому на курортному острові запроваджуються нові обмеження для туристів.

Не обійдеться без нововведень і в літньому сезоні 2024 року. Цього літа Майорка хоче почати штрафувати туристів на 3 000 євро "за погану поведінку".

Того ж, що ми вимагаємо від наших громадян, ми вимагаємо і від наших відвідувачів,

– заявив він.

Водночас Мартінес уточнив, що нові правила можуть бути не введені до найближчого літнього курортного сезону. Проте, цього літа на вулицях буде більше поліції.

На Майорці "за погану поведінку" туристів штрафуватимуть на 3 000 євро / Фото Unsplash

До слова, жителі Балеарського острова вже давно скаржаться на те, що п'яні туристи регулярно створюють проблеми. Через це на курорті Магалуф на Майорці тепер туристи стикаються з контролем над вживанням алкоголю. Там заборонений безлімітний алкоголь у закладах, круїзи з алкогольними напоями, у готелях "все включено" діють обмеження на споживання напоїв.

Іспанський Бенідорм теж вводить штрафи для туристів

Європейські курорти вже готуються до літнього сезону. Зокрема, ознайомлюють туристів з правилами безпеки. Їх потрібно запам'ятати, аби не "влетіти у копійку".

Так, популярний курорт Бенідорм (Аліканте, Іспанія) запровадив для туристів часові обмеження. На місцевих пляжах заборонено заходити у воду від 00:00 до 07:00.