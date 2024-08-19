Майорка може заборонити систему "все включено"

Мешканці Майорки закликають місцеву владу заборонити систему "все включено" на курортах острова, що може стати прецедентом для туристичної індустрії. Попри туристичний бум, звичайні жителі Майорки не одержують вигоди від цього.

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Вимога заборони є частиною ширших зусиль, спрямованих на покращення якості життя мешканців, оскільки місцеві висловлюють занепокоєння щодо впливу масового туризму на їхню громаду.

Влада Балеарських островів має заборонити all inclusive. Якби кожен турист харчувався лише за системою "ліжко та сніданок", йому довелося б витрачати гроші в барах та ресторанах, а не просто споживати безкоштовні страви, сплачені готелем,

– доводять місцеві жителі свою позицію.

На їх думку, це може зупинити руйнування численних місцевих підприємств та фактично підвищити рівень зайнятості місцевого населення, оскільки попит на їжу в ресторанах та інші послуги різко зросте.

Другий аргумент – це завадить і любителям "п'яного туризму", які вже замучили мешканців Майорки. Оскільки їм доведеться пити за свої гроші, тоді як у all inclusive алкоголь уже включений у вартість відпочинку.

Зауважимо, "все включено" – комплекс послуг, який надають в готелях. Він передбачає безкоштовне надання харчування, різних напоїв (часто локальних) та інших видів послуг, одночасно з проживанням в готелі.