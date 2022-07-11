МАУ та SkyUp працюють за межами України з ITAKA та Wizz Air

Українські авіакомпанії МАУ та SkyUp до початку війни були провідними авіаперевізниками, їхніми послугами користувалися не лише українці. Втім, наразі небо України закрите для польотів, тому вони продовжують роботу за межами нашої країни.

МАУ співпрацює з польським туроператором ITAKA

Так, найбільший польський туроператор ITAKA підписав контракт з українською авіакомпанією МАУ на проведення літніх рейсів. У чартерній програмі задіяний Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту Катовіце.

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Завдяки підписаному контракту з МАУ ми змогли реорганізувати мережу стикувань і маємо можливість вводити додаткові рейси, що незмінно важливо у світлі стрімко зростаючого попиту на вильоти в основний сезон,

– йдеться у прес-релізі ITAKA Travel.

В межах співпраці з компанією ITAKA плануються щоденні рейси МАУ як із базового аеропорту, так і з інших міст Польщі. Повітряне судно МАУ забезпечить сполучення на низці європейських туристичних напрямків, зокрема:

Катовіце – Малага

Катовіце – Арресіфе

Варшава – Арресіфе

Катовіце – Анталія

Жешув – Анталія

Катовіце – Тенеріфе

Катовіце – Тирана

Катовіце – Лас-Пальмас

Варшава – Лас-Пальмас

Катовіце – Марса-Алам

Краків – Тирана

Катовіце – Джерба

SkyUp виконує рейси для WizzAir

Один з літаків із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines, а саме Boeing 737-800, передали у мокрий лізинг угорському лоукостеру Wizz Air.

Відомо, що повітряне судно з 18 лютого по 22 червня перебувало на зберіганні в аеропорту Белграда (Сербія). Мережу відомого європейського лоукостера воно почало обслуговувати з 29 червня. Наразі літак Boeing 737-800 базується в аеропорту столиці Болгарії, Софії.

Так, станом на сьогодні три літаки Boeing 737-800 SkyUp працюють на Corendon Airlines Europe, два – на Smartwings і по одному – на Wizz Air, Tailwind Airlines і Freebird Airlines.

При цьому один B737-800 перевізника зовсім не виконує перельотів і перебуває в одному з аеропортів України. Також у флоті компанії залишаються два Boeing 737-700, що стоять у Яссах (Румунія) та Варні (Болгарія).