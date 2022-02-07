Мешканців польської столиці закликають не відчиняти двері незнайомцям. А особливо тим, хто представляється співробітниками місцевого самоврядування.

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Як діють зловмисники

Згідно з повідомленням, квартирами можуть ходити добре одягнені молоді люди, що розповідають пенсіонерам про безкоштовні захисні маски, які тут же пропонують приміряти.

Маски просякнуті токсичною речовиною. Використовуючи їх, людина непритомніє, після чого злочинці грабують квартиру,

– інформує видання.

Застереження про пограбування такого роду з'явилися у районі Прага-Полудні. Однак паніка шириться й іншими районами Варшави.

Наразі постраждалих немає

Про новий спосіб пограбування представники адміністрації Szaserów дізналися з інтернету, після чого вирішили попередити громадян. За їхніми словами, злочинці взаємодіють із людьми похилого віку, оскільки ті довірливіші.

Співробітники поліції, з якими поспілкувалися журналісти, заявили, що поки що до них не зверталися жертви нового різновиду шахрайства.

Якщо хтось постраждав через дії цих людей, просимо одразу ж звернутися до поліції. Навіть якщо це була лише невдала спроба пограбування, розкажіть нам про це. Будь-яка інформація допоможе краще розібратися в ситуації,

– наголосив представник поліцейського управління.

Наразі співробітники правопорядку взяли ситуацію під контроль. Поліцейські наголошують, що не можна недооцінювати загрозу, тому вони мають намір розібратися із тривожними повідомленнями.