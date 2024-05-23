Чоловік 23 роки прожив на круїзному лайнері й зізнався, скільки грошей витратив

Маріо Сальседо, якого у мережі називають "Супер Маріо" прожив на круїзному лайнері вже 23 роки. У певний момент життя чоловік вирішив, що суша більше не є його комфортним місцем й потрібно терміново щось змінювати.

Левову кількість часу Сальседо проводить у Карибському морі. Чоловік наголошує: якби він захотів жити на круїзних кораблях, які здійснюють навколосвітні подорожі, це коштувало б набагато дорожче.

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У скільки Маріо обходиться його лайфстайл

Сальседо зізнався, що спершу один день такого круїзного життя обходився йому у сто доларів. Водночас згодом рівень витрат зріс. Тоді день на круїзному лайнері почав коштувати Маріо 185 доларів. Сюди враховані чайові та податки. Однак чоловік не оплачує мандрівки на берег та інші додаткові витрати, які можуть трапитися під час круїзу.

Маріо зауважив, що життя на круїзному лайнері все одно обходиться йому набагато дешевше, аніж якби він вирішив поселитися у будинку для літніх людей.

Своїми буднями Маріо абсолютно задоволений. Чоловік наголошував, що ні про що не шкодує.

Круїзний лайнер "забув" літнє подружжя

До слова, нещодавно круїзний лайнер Norwegian Viva опинився в епіцентрі скандалу. Усе тому, що він залишив літнє подружжя на березі. Американці Річард і Клодін Гордон спізнилися лише на 10 хвилин через негоду. При цьому команда лайнера була повідомлена про перешкоду, яка спіткала пару.