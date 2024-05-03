Під час мандрівки Річард збирався святкувати свій 85-й день народження. Для легендарної події чоловік обрав круїзний лайнер Norwegian Viva. Там він збирався провести час з сім'єю і друзями.

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Річард точно не сподівався, що сімейна пригода перетвориться у не надто приємний квест. Під час зупинки круїзного лайнера в Іспанії Річард та Клодін вирішили вирушити на екскурсію до міста Гранада. Вона не входила до круїзного плану й була організована іншою компанією. Однак все мало бути гаразд: Гордони не сумнівалися, що встигнуть повернутися на лайнер вчасно.

Подружжя не врахувало негоду. Через зливу їхній екскурсійний автобус затримався на годину. Подружжя спізнилося на 10 хвилин.

Я дуже досвідчений мандрівник і за своє життя побував, напевно, у 30 круїзах. Ніколи раніше ми не спізнювалися на корабель. Тож ми не з тих, хто зловживає системою,

– пояснив Річард.

Їхній родич повідомив команду лайнера, що Говарди спізнюються через поважну причину. Однак ті заявили, що не змінюватимуть час відплиття. У результаті Norwegian Viva вийшов з порту, а подружжя залишилося в Іспанії. Тим часом круїзна компанія навіть не вийшла на зв'язок з подружжям.

На щастя, завершилося все щасливо. Спершу Говардів посадили на літак, а згодом з місцевого готелю їх забрав лімузин, який і відвіз на лайнер.