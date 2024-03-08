Збирають мільйони євро: що відбувається з монетами, які туристи кидають у фонтан Треві у Римі

Рим – одне з найвідвідуваніших міст світу. Щороку мільйони туристів кидають монетки на щастя у легендарний фонтан Треві. Журналісти з'ясували, що далі стається з грішми.

Наголошують, що у фонтані Треві вдається зібрати колосальні суми. Вочевидь, мандрівники дуже-дуже хочуть повернутися до Риму. Лише упродовж 2022 року вдалося виловити 1,4 мільйона євро. Передбачають, що у 2023 році сума – ще більша.

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Що стається з монетами далі

Традиції кидати монетки у фонтані Треві – вже сотні років. Так мандрівники вшановують вічне місто й заявляють про свій намір повернутися. Однак ті, хто знають, що стається з монетками далі, зауважують: цей вчинок – не лише символічний, але й благородний. Туристи допомагають людям, про яких ніколи не дізнаються.



Біля фонтану Треві – завжди черга туристів / Unsplash

Монетки з Треві виловлюють двічі на тиждень. Цим займаються працівники регіональної комунальної служби АСЕА. Далі монетки сушать фенами або у спеціальних сушарках,а тоді – спрямовують до католицької організації Caritas (її римського філіалу). Так за допомогою монеток фінансують продовольчий банк, їдальні та інші благодійні проєкти.

Звичайно, за всю історію фонтану Треві знаходилися не надто чесні люди, які намагалися виловити монетки для власних потреб. Для цього вигадували різноманітні лайфхаки. Водночас туристів та місцевих попереджають: займатися таким – заборонено. Загалом ступати у фонтан – заборонено. Винятки роблять лише за попереднім дозволом в особливих випадках. Наприклад, у 2023 році у Треві знімали промо до серіалу "Берлін" для Netflix Italia.