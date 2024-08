Естетика зашкалює: яке маловідоме місто – чудова альтернатива розпіареній Барселоні

Мандрувати до Барселони стає все складніше. По-перше, місто потерпає від напливу людей. По-друге, "готичну столицю" Іспанію регулярно сколихують масштабні антитуристичні протести. На щастя, є тревел-альтернатива.

ЗМІ наголошують, що Барселона приймає набагато більше туристів, аніж це дозволяє її інфраструктура. Лише упродовж 2023 року місто відвідали 15,6 мільйона туристів.

Чому Сарагоса – must visit місто

Ідеальною альтернативою переповненій Барселоні стане місто Сарагоса, розташоване в автономному окрузі Арагон. Мандрівниця Клер Стурзакер відвідала 40 країн та встигла об'їздити всю Іспанію.

Сарагосу вона називає прихованою перлиною Іспанії. Наразі мандрівники суттєво недооцінюють місто. Водночас прогнозують, що вже упродовж найближчих років воно може стати одним з найпопулярніших напрямків країни. Тому зараз – ідеальний час, щоб отримати власну історію у Сарагосі.



Сарагоса – ідеальна альтернатива Барселоні / Unsplash

Місту – понад 2 тисячі років. За цей час воно зібрало у свою колекцію найпрекрасніші пам'ятки різних епох. Зокрема, там можна побачити громадські лазні, римський театр, а також – палац Альхаферія.

Оселитися у Сарагосі Клер рекомендує на Plaza de Nuestra Señora del Pilar, а пообідати – у районі El Tubo.

Він наповнений тапас-барами, де ви можете скуштувати різноманітні тапас і пінчос у баскському стилі,

– зауважила мандрівниця.

Також вона порадила всім мандрівникам відвідати Cathedral of the Savior of Zaragoza. Цей величний собор поєднав готику, романський, ренесанс, мудехар і бароко.