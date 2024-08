Эстетика зашкаливает: какой малоизвестный город – отличная альтернатива распиаренной Барселоне

Путешествовать в Барселону становится все сложнее. Во-первых, город страдает от наплыва людей. Во-вторых, "готическую столицу" Испании регулярно сотрясают масштабные антитуристические протесты. К счастью, есть тревел-альтернатива.

СМИ отмечают, что Барселона принимает гораздо больше туристов, чем это позволяет ее инфраструктура. Только в течение 2023 года город посетили 15,6 миллиона туристов.

Почему Сарагоса – must visit город

Идеальной альтернативой переполненной Барселоне станет город Сарагоса, расположенный в автономном округе Арагон. Путешественница Клэр Стурзакер посетила 40 стран и успела объездить всю Испанию.

Сарагосу она называет скрытой жемчужиной Испании. Сейчас путешественники существенно недооценивают город. В то же время прогнозируют, что уже в ближайшие годы он может стать одним из самых популярных направлений страны. Поэтому сейчас – идеальное время, чтобы получить собственную историю в Сарагосе.



Сарагоса – идеальная альтернатива Барселоне / Unsplash

Городу – более 2 тысяч лет. За это время он собрал в свою коллекцию прекрасные памятники разных эпох. В частности, там можно увидеть общественные бани, римский театр, а также – дворец Альхаферия.

Поселиться в Сарагосе Клер рекомендует на Plaza de Nuestra Señora del Pilar, а пообедать – в районе El Tubo.

Он наполнен тапас-барами, где вы можете попробовать разнообразные тапас и пинчос в баскском стиле,

– отметила путешественница.

Также она посоветовала всем путешественникам посетить Cathedral of the Savior of Zaragoza. Этот величественный собор соединил готику, романский, ренессанс, мудехар и барокко.