Як малозабезпечені сім'ї у Польщі можуть орендувати житло зі знижкою

У Польщі несприятлива демографічна ситуація. Тому уряд продовжує створювати програми, спрямовані на підвищення рівня народжуваності. Зокрема, Польща запроваджує систему недорогої оренди житла від держави.

Сенат вже ухвалив поправку до Закону про відповідні форми підтримки житлового будівництва. Нова ініціатива передбачає створення спеціальних агентств з оренди (SAN).

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Які переваги дає SAN

Społecznych agencji najmu (SAN) – це модель агентств соціальної оренди. Завдяки їхньому посередництву, люди, які не можуть дозволити собі орендувати квартиру чи будинок, можуть отримати житло за вартістю, яка буде дешевшою, ніж ринкова.

SAN дозволить зекономити до 20% коштів на житлові витрати. Таким чином сім'ї із нижчими за середні доходами матимуть змогу жити у комфортних умовах. Віцепрем'єр Польщі Ярослав Ґловін переконаний, що таке рішення сприятиме збільшенню кількості сімей та дітонародженню.

Крім вищеозначеного, орендарі, які співпрацюють з SAN, можуть скористатися ще й субсидією на оренду в рамках програми Mieszkanie na Start (Помешкання на старті).

Влада Польща створює ініціативи, спрямовані на покращення демографічної ситуації / Фото Unsplash