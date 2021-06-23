Сенат уже принял поправку к Закону о соответствующих формах поддержки жилищного строительства. Новая инициатива предусматривает создание специальных агентств по аренде (SAN).

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Какие преимущества дает SAN

Społecznych agencji najmu (SAN) – это модель агентств социальной аренды. Благодаря их посредничеству, люди, которые не могут позволить себе арендовать квартиру или дом, могут получить жилье по стоимости дешевле, чем рыночная.

SAN позволит сэкономить до 20% средств на жилищные расходы. Таким образом семьи с доходами ниже средних смогут жить в комфортных условиях. Вице-премьер Польши Ярослав Ґловин убежден, что такое решение будет способствовать увеличению количества семей и деторождению.

Кроме вышеозначенного, арендаторы, которые сотрудничают с SAN, могут воспользоваться еще и субсидией на аренду в рамках программы Mieszkanie na Start (Помещения на старте).