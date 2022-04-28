Majówka у Польщі: як працюватимуть магазини на травневі свята у 2022 році

У Польщі наближаються травневі свята, а місцеві цей період називають Majówka. Розповідаємо, які дні будуть вихідними та коли не працюватимуть магазини.

Так, на початку травня поляків чекає більше вихідних через державні свята. Тож у ці дні більшість магазинів буде закрита.

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Коли триває Majówka у 2022 році

30 квітня – субота;

1 травня – День праці – неділя;

2 травня – День прапора Польщі – понеділок;

3 травня – День Конституції Польщі – вівторок.

Період травневих свят цьогоріч починається ще з 30 квітня, адже ця дата припадає на суботу. У цей час поляки зазвичай вибираються на пікніки та проводять час з рідними на природі.

Крім цього, офіційними вихідними також є 1 та 3 травня, коли не працюють ні держані установи, ні магазини. Ба більше, деякі кафе та ресторани також можуть бути закрити.

Однак попри те, що 2 травня (понеділок) поляки також святкують не менш важливе свято – День прапора Польщі, цей день є робочим.

Які магазини працюватимуть 1 та 3 травня

У перші неділю та вівторок травня продукти можна буде купити на АЗС, вокзалах та в аеропортах. Також будуть відкриті деякі магазини мереж Żabka та Carrefour Express, але вони можуть встановити особливий графік.

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