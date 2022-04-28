Так, в начале мая поляков ждет больше выходных из-за государственных праздников. Поэтому в эти дни большинство магазинов будет закрыто.
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Majówka в 2022 году
- 30 апреля – суббота;
- 1 мая – День труда – воскресенье;
- 2 мая – День флага Польши – понедельник;
- 3 мая – День Конституции Польши – вторник.
Период майских праздников начинается еще с 30 апреля, ведь эта дата приходится на субботу. В это время поляки обычно выбираются на пикники и проводят время с родными на природе.
Кроме этого, официальными выходными также являются 1 и 3 мая, когда не работают ни государственные учреждения, ни магазины. Более того, некоторые кафе и рестораны также могут быть закрыты.
Однако, несмотря на то, что 2 мая (понедельник) поляки также празднуют не менее важный праздник – День флага Польши, этот день является рабочим.
Какие магазины будут работать 1 и 3 мая
В первые воскресенье и вторник мая продукты можно будет купить на АЗС, вокзалах и аэропортах. Также будут открыты некоторые магазины сетей Żabka и Carrefour Express, но они могут установить особый график.
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