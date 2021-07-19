Магазини Żabka стануть пунктами передачі посилок

Мережа Żabka запровадила нову послугу під назвою Zostaw paczkę w Żabce. Відтепер у магазинах можна залишати посилки, які одержувачі будуть забирати впродовж двох днів.

Ця опція мінімізує контакти, тому є актуальною в умовах карантину. Також вона буде корисною для зайнятих споживачів, які прагнуть економити свій час при отриманні послуг.

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Як скористатися послугою

Щоб скористатися новою можливістю від Żabka, потрібно:

підтвердити свій номер телефону та електронну адресу на сторінці мережі;

отримати спеціальний номер замовлення і від руки написати його на посилці;

залишити пакунок в обраному магазині Żabka, звідки його забере одержувач.

Отримати посилку можна в будь-який час роботи магазину протягом двох днів, вказавши код одержання.

Вартість послуги становить 0,99 злотого (близько 7 гривень).