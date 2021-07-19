Эта опция минимизирует контакты, поэтому актуальна в условиях карантина. Также она будет полезна для занятых потребителей, стремящихся экономить свое время при получении услуг.
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Как воспользоваться услугой
Чтобы воспользоваться новой возможностью от Żabka, нужно:
- подтвердить свой номер телефона и электронный адрес на странице сети;
- получить специальный номер заказа и от руки написать его на посылке;
- оставить пакет в выбранном магазине Żabka, откуда его заберет получатель.
Получить посылку можно в любое время работы магазина в течение двух дней, указав код получения.
Стоимость услуги составляет 0,99 злотого (около 7 гривен).