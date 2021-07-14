Людське волосся – новий тренд серед українських контрабандистів: як з цим борються митники

Польські митники зазначають, що останнім часом стають поширеними спроби незаконного перевезення людського волосся. Минулого місяця ці незвичайні товари були виявлені в Гребенне та Дорогуську.

Все частіше співробітники митної та податкової служби перешкоджають такій контрабанді. Для цього вони ретельніше перевіряють транспорті засоби, які перетинають кордон. Найчастіше незаконні речі водії намагаються ховати під сидіннями.

Корисно знати Як зекономити у Польщі: дієві поради для українців

Детальніше про контрабанду людського волосся

В червні у Гребенне 47-річний українець намагався перевезти 2 кілограми людського волосся, захованого під сидінням пасажирського автомобіля Mercedes. Підозрюваний повинен був доставити до Варшави волосся різної довжини та кольору. Чоловік пояснив, що їх йому передала продавчиня у магазині у Кременці. Чоловіка покарали штрафом розміром 750 злотих (5 400 гривень).

У той же місяць працівники Департаменту дорожньої митниці в Дорогуську виявили понад 500 грамів людського волосся під час огляду автобуса зі Здолбунова до Ченстохови. У багажі посилки була захована незвичайна контрабанда. Водій автобуса засвідчив, що не знав, що було в багажі. Він забрав його у невідомої особи й мав доставити до Варшави.

Також, за розповідями митників, у літній період через кордон контрабандисти з України й Білорусі часто намагаються приховано перевезти вироби зі шкіри, хімічні речовини для захисту рослин і лікарські засоби.