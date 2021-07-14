Все чаще сотрудники таможенной и налоговой службы препятствуют такой контрабанде. Для этого они тщательно проверяют транспортные средства, пересекающие границу. Чаще всего незаконные вещи водители пытаются прятать под сиденьями.

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Подробнее о контрабанде человеческих волос

В июне в Гребенне 47-летний украинец пытался перевезти 2 килограмма человеческих волос , спрятанных под сиденьем пассажирского автомобиля Mercedes. Подозреваемый должен был доставить в Варшаву волос ы разной длины и цвета. Мужчина объяснил, что их ему передал продавец в магазине в Кременце. Мужчину наказали штрафом размером 750 злотых (5 400 гривен).

В тот же месяц работники Департамента дорожной таможни в Дорогуске обнаружили более 500 граммов человеческих волос при осмотре автобуса из Здолбунова в Ченстохов. В багаже посылки была спрятана необычная контрабанда. Водитель автобуса показал, что не знал, что было в багаже. Он забрал его у неизвестного лица и должен был доставить в Варшаву.