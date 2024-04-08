Телепорт з аеропорту: як пасажири опиняються у США ще до вильоту зі своєї країни

Для пасажирів, які летять до США, передбачена "магія". Вони можуть опинитися на території Штатів раніше, аніж вилетять з аеропортів своїх країн.

У мережі вже жартують про телепорт та магію. Водночас у реальності мовиться лише про чітко організований бюрократичний процес.

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Станом на 2024 рік "острівки США" вже функціонують у 14 міжнародних аеропортів у різних куточках світу. Там пасажири проходять митний контроль США, фактично перебуваючи в іншій країні.

Цей сервіс називають Preclearance – попереднє оформлення. Його здійснює прикордонно-митна служба США (Customs and Border Protection) ще до того, як пасажири сядуть у літак. Для пасажирів це гарантує приємний бонус: пасажири прилітають у США у зону внутрішніх рейсів. Далі вони можуть просто забрати багаж й без жодних перевірок піти у справах.

Сервірс Preclearance мають аеропорти у:

Канаді;

Ірландії;

ОАЕ.

Також послугою можуть скористатися пасажири, які вилітають з аеропортів Карибських островів.

Цікаво, що прообраз Preclearance винайшли раніше, аніж самі літаки. Згодом процедура стала дуже популярною й змінила на краще життя тисяч мандрівників. Окрім того, саме так з'явилося тисячі жартів про магію.