Щоб уникнути халепи: валізи яких кольорів не можна обирати

У розпал туристичного сезону в аеропортах коїться справжній хаос. Багаж можуть легко вкрасти або загубити. Тому ірландський лоукостер Ryanair повідомив, валізи яких кольорів не варто обирати за жодних обставин.

Іноді люди мають тисячу й одне побоювання, пов'язане з пакуванням багажу. Зокрема, що ручна поклажа буде перевищувати допустимі габарити. Однак часто мандрівники не враховують: колір валізки також може спричинити чимало проблем.

Зверніть увагу Cтудент здійснив дитячу мрію й купив острів "буквально за копійки"

У Ryanair розповіли, яку валізку не можна купувати

Пресслужба лоукостера Ryanair розповіла, що є кольори, яких варто уникати. Мовиться про сірий, синій і чорний. Такі валізки:

ускладнюють пошук багажу на каруселі;

дають можливість іншим пасажирам переплутати багаж;

дають "зелене світло" злодіям.



Чорні валізки – дуже погана ідея для подорожі / Unsplash

Загалом краще повністю уникати цих кольорів. Водночас якщо ви вже придбали сірий, синій або чорний багаж, саме час трішки покреативити. Потрібно зробити все, аби валізка виділялася серед інших речей. Наприклад, додати барвисту бирку або наклейку.

Водночас раніше експерти зауважили, що обирати надто барвисті валізки – теж погана ідея. Вони можуть привернути небажану увагу злодіїв.