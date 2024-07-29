Иногда люди имеют тысячу и одно опасение, связанное с упаковкой багажа. В частности, что ручная кладь будет превышать допустимые габариты. Однако часто путешественники не учитывают: цвет чемоданчика также может вызвать немало проблем.

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В Ryanair рассказали, какой чемоданчик нельзя покупать

Пресс-служба лоукостера Ryanair рассказала, что есть цвета, которых стоит избегать. Речь идет о сером, синем и черном. Такие чемоданчики:

затрудняют поиск багажа на карусели;

дают возможность другим пассажирам перепутать багаж;

дают "зеленый свет" ворам.



Черные чемоданчики – очень плохая идея для путешествия / Unsplash

В общем лучше полностью избегать этих цветов. В то же время если вы уже приобрели серый, синий или черный багаж, самое время немного покреативить. Нужно сделать все, чтобы чемоданчик выделялся среди других вещей. Например, добавить красочную бирку или наклейку.

В то же время ранее эксперты отметили, что выбирать слишком красочные чемоданчики – тоже плохая идея. Они могут привлечь нежелательное внимание воров.

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