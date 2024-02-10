Дитинство Луїзи минуло на Філіппінах. З дуже раннього віку вона понад усе мріяла мандрувати.

Зверніть увагу Випередила час та вразила світ: історія першої української тревел-блогерки

Луїза ходила в кіно й милувалася неймовірними пейзажами та містами на екрані. Тоді вона вирішила, що, як би не склалося її життя, одного разу неодмінно вирушить назустріч пригодам й побачить усю цю красу на власні очі.

У 23 роки Луїза перейшла від мрії до дії. Вона взяла участь у програмі обміну й прибула до США. Спершу статус не дозволяв дівчині мандрувати. Тому вона влаштувала собі тур по різних штатах. Луїза щоранку прокидалася у новому місті й почувалася дуже щасливою.

Спершу Луїза працювала у сфері медичних технологій. Водночас згодом вирішила пов'язати своє життя з туризмом. Це дало їй більше часу на мандрівки. За 50 років Луїза побувала у мальовничих куточках різних континентів. Зрештою, вона здійснила свою мрію й відвідала 193 країни, які входять до ООН.

Яку найважливішу пораду дає Луїза

Луїза охоче ділиться з молоддю життєвими мудростями, які вона дізналася у мандрівках. Зокрема, відвідавши майже дві сотні країн, вона збагнула, що люди з різних куточків світу мають набагато більше спільного, аніж може здатися. Здавалося б такий простий виснок глобально може змінити світ.

Усі мріють про кращу роботу й можливості, і більшість із них дуже добрі. Я багато чого навчилася та багато що зрозуміла. Не бійтеся, виходьте, подорожуйте! Не чекайте ні на кого, бо така нагода може більше не повторитися. Просто будьте собою. Немає нічого неможливого,

– розповіла Луїза.

Наразі вона точно не планує зупинятися. Попереду – ще стільки всього цікавого й особливого.