Це мав бути звичайний день у горах Санта-Крус. Маккліш налаштувався приємно провести час під час невеличкого походу. Він ще не знав, що попереду – дні самотності та боротьби за виживання.

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Як похід перетворився у смертельне випробування

Зважаючи, що похід мав тривати лише близько 3 годин, Маккліш фактично не готувався. Він обрав повсякденний одяг та взувся у трекінгові черевики. З собою він взяв лише ліхтарик та складі ножиці.

На жаль, майже відразу все пішло не так. Зрештою, Маккліш заблукав. Зокрема, через те, що пожежа, яка нещодавно спалахнула у цьому регіоні, знищила орієнтири. Свідки чули, як Маккліш кричить й просить про допомогу. Водночас голос долинав здаля, й встановити, де чоловік, без спеціальних пошукових операцій було фактично неможливо.

Рідні забили на сполох вже 16 червня. Тоді у День батька Маккліш не вийшов на зв'язок. Зрештою, до пошуків мандрівника залучили правоохоронців. Відшукати Маккліша вдалося за допомогою поліцейського дрона.



Маккліш зустрівся з рідними / Скриншот з відео

Чоловік розповів, як йому вдалося вижити. На щастя, чоловік знайшов водоспад й набирав воду та збирав ягоди у свій черевик.

Я просто намагався щодня випивати галон води, але потім, під кінець, моєму тілу вже потрібна була якась їжа для підтримки,

– розповів Маккліш.

Чоловік зауважив, що наразі утримається від походів. Принаймні, на весь 2024 рік він вже "намандрувався".