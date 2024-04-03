Лоукостер Ryanair закрив продаж квитків на рейси до популярної країни 

Європейська авіакомпанія Ryanair призупинила продаж квитків на рейси до Ізраїлю до жовтня 2024 року. Це рішення залишає лише 5 маршрутів до Тель-Авіва відкритими для бронювання після цього терміну.

З 27 жовтня для бронювання доступні лише 5 напрямків до Тель-Авіва: з Берліна, Відня, Будапешта, Риму та з Пафосу. Недоступний для резервування ще 21 напрямок авіаперевізника до Ізраїлю.

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Ryanair закрив продаж квитків на рейси до Ізраїлю

У жовтні 2023 року Ryanair призупиняла польоти до Ізраїлю через загострення ситуації у регіоні. З 1 лютого 2024 року авіаперевізник відновив польоти до Тель-Авіва з Мілану, Меммінгену, Марселя, Відня та Карлсруе/Баден-Бадена. Але з 27 лютого рейси знову скасували.

Лоукост-авіакомпанія висловила невдоволення підвищенням зборів в аеропорту Тель-Авіва. В результаті всі літаки тепер обслуговуються в дорожчому Терміналі 3 замість раніше дешевшого Терміналу 1.

Ryanair хоче підтримати аеропорт Бен-Гуріона та відновлення авіаподорожей до Ізраїлю, але ми не можемо зробити це, як і просити наших пасажирів оплачувати вищі тарифи,

– заявили в авіакомпанії.

Ryanair висловив заперечення проти зборів, що стягуються аеропортом, які не були схвалені авіакомпанією. Авіаперевізник звернувся до аеропорту Бен-Гуріона з проханням надати підтверджену дату відкриття Термінала 1.

В результаті, Ryanair прагне, щоб Термінал 1 знову відкрився, й вони могли відновити продаж квитків з Тель-Авіва.

Зауважимо, інша бюджетна авіакомпанія Wizz Air переклала всі додаткові витрати на своїх пасажирів. Авіакомпанія називає причиною збільшення операційних витрат вимушене перенесення рейсів до іншого Терміналу. Це і призвело до додаткового збору за бронювання, здійснені після 16 лютого 2024 року.