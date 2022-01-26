Los Angeles Art Show: роботи української художниці представили у США

Цьогоріч на одному з провідних артринків світу Los Angeles Art Show показали картини українки Зої Скоропаденко. Це ліногравюри на папері із серії під назвою "Пошановувачі кави" (Coffee drinkers).

Роботи української художниці було представлено завдяки нью-йоркській галереї Vellum Projects. Захід відбувався з 19 по 23 січня.

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У чому особливість Los Angeles Art Show

Los Angeles Art Show має 26-річну історію та є місцем зустрічі впливових митців, дизайнерів і колекціонерів. Цьогоріч подію доповнили понад 80 галерей, музеїв та мистецьких організацій зі США, Європи та Південної Кореї. Ринок спробував охопити абсолютно всі напрямки сучасного мистецтва, зокрема NFT та попсюрреалізмом.

Головними темами події стали:

жінки;

наука;

технології.

Участь українки

4 роботи Зої Скоропаденко були виставлені у секції Works on Paper. Дві роботи з серії "Пошановувачі кави" – це портрети англійської королеви Катерини Перр та британського композитора Томаса Адеса. Ще на двох картинах художниця зобразила англійських аристократів 19 сторіччя.

Ідея цієї серії ліногравюр першочергово прийшла до українки, коли та працювала копіїстом в одному з паризьких музеїв. Там жінка побачила серію картин, персонажі яких п'ють абсент, а потім подумала, що кава – куди більш популярний та доступний напій, тому є сенс малювати поціновувачів кави.

Пізніше художниця відвідала Національну портретну галерею в Лондоні, де її зачарували класичні роботи. Так вона дійшла висновку, що можна поєднати камерні й теплі портрети з тематикою кави. Для цікавості українка вирішила додати трохи гротеску в стилі Френсіса Бекона, найвідомішого художника XX сторіччя, роботи якого шокували сучасників та водночас, були дуже позитивними.

Для цих портретів найкраще пасувала техніка ліногравюри, яка, фактично, з'явилася на початку XX сторіччя як одна з найдешевших технік роботи для художника,

– зазначає Зоя Скоропаденко.

Творчість Зої Скоропаденко увінчалася успіхом. Картинами почали цікавитися багато колекціонерів, передусім у США.

Кілька років українка тісно співпрацювала з галереєю міста Нью-Порт-Біч, що за 50 кілометрів від Лос-Анджелеса. Та, каже, давно хотіла потрапити на артринок саме в Лос-Анджелесі. Таку можливість запропонувала галерея Vellum Projects.

Я дуже люблю аудиторію з Каліфорнії. Там великі будинки з просторими стінами – і їхні господарі дуже шанують мистецтво і мають гарний смак. Там досить багато людей з мистецькою освітою, які не стали художниками, однак зберегли любов до мистецтва,

– ділиться Зоя Скоропаденко.

Художниця з України взяла участь у Los Angeles Art Show / Фото UaPost.US

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